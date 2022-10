Quali sono i manga più letti su Manga Plus? La top 10 del servizio digitale di Shueisha

Manga Plus è la mossa di Shueisha per contrastare la pirateria, un servizio di streaming legale che permette di leggere settimanalmente -e non solo- tutti i migliori titoli del colosso editoriale. Da ogni parte del globo, infatti, è possibile accedere al catalogo messo a disposizione dal servizio, seppur non ancora accessibile in tutte le lingue.

L'Italia è solo al 16esimo posto tra i Paesi che usufruiscono di più del servizio, tuttavia non è da escludersi che presto o tardi anche la nostra lingua possa subentrare su Manga Plus. A tal proposito, recentemente il portale ha svelato i titoli più letti ed aggiornati ad agosto 2022 per stilare una classifica con le prime 10 posizioni, di cui quelle al vertice con un numero di letture che superano il milione. La top in questione, dunque, qui segue:

ONE PIECE Dragon Ball Super Chainsaw Man My Hero Academia Boruto: Naruto Next Generations Black Clover Jujutsu Kaisen Spy x Family Monster n°8 Sakamoto Days

Non stupisce la presenza di ONE PIECE e DB Super ai vertici, dal momento che si tratta di due veri e propri cult della cultura manga, mentre incredibile è la medaglia di bronzo per Chainsaw Man che, nonostante all'epoca della classifica non godeva ancora dell'anime, è riuscito a superare My Hero Academia e Jujutsu Kaisen in termini di letture. E voi, invece, cosa ne pensate di questa top 10 dei manga più seguiti su Manga Plus? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.