Manga, manhwa e manhua: guida alle tre produzioni fumettistiche dell'Estremo Oriente

L'esplosione recente della cultura popolare dell'Estremo Oriente ha comportato non solo una messa in questione del monopolio culturale occidentale, ma ha dato vita proprio nei paesi del nostro emisfero ad una serie di incongruenze e falsi miti sui linguaggi dei manga, manhwa e manhua, quasi fossero sovrapponibili. Ma non è assolutamente così.

Nei discorsi popolari sui manga, manhwa e manhua, ovvero delle tre rispettive produzioni fumettistiche del Giappone, della Corea del Sud e della Cina, è facile cadere in stereotipi o consuetudini culturali, soprattutto se non si ha una conoscenza approfondita delle dinamiche industriali dietro queste operazioni artistiche, e della Storia (quella con la S maiuscola) dei paesi che li producono. Inoltre, data la capillarità con cui i fumetti giapponesi - e gli anime che li adattano - si sono diffusi nel nostro paese (e nel resto d'Occidente) sin dai tempi di Tezuka, per poi trovare un'esplosione di popolarità negli ultimi vent'anni, non è così scontato riuscire a discernere tra i prodotti tipici di un particolare contesto industriale e quello di un'altra nazione estremo-orientale, tanto che più volte capita di cancellare la singolarità culturale di un prodotto, iscrivendolo nel più vago campo dei “manga”, come se il termine indicasse tutte le produzioni fumettistiche dell'Estremo Oriente.

In realtà le differenze sono molte, così come le analogie. Tutti e tre i termini derivano da una stessa parola cinese, appunto manhua (d'altronde la scrittura giapponese si serve dei caratteri sinici) il cui significato può essere inteso come “disegno improvvisato”. Da questo vocabolo derivano poi i sostantivi con cui vengono definiti coloro che disegnano i fumetti - cioè mangaka (manga), manhwaga (manhwa) e manhuajia (manhua) – ognuno dei quali ha poi assunto delle forme e dei linguaggi specifici, a seconda dei fenomeni e delle contaminazioni culturali di cui sono stati oggetto i vari paesi di riferimento.

Ad esempio, seppur la configurazione del manga moderno la ricolleghiamo all'operato di Osamu Tezuka, molti accademici individuano le prime espressioni “fumettistiche” nipponiche nella pubblicazione degli Chōjū-giga, una serie di caricature in quattro rotoli disegnate da vari artisti tra la fine del XII e l'inizio del XIII Secolo, per poi assumere la forma che tutti noi attualmente conosciamo prima grazie all'operato di diversi artisti europei emigrati in Giappone nell'Ottocento, e poi per mezzo delle contaminazioni culturali con i comics statunitensi, importati sul suolo nipponico dalle truppe USA durante gli anni dell'Occupazione Americana (1945-1952), fino a trovare la legittimazione mondiale con Toriyama (come abbiamo visto nel nostro articolo sull'eredità di Dragon Ball).

La storia dei fumetti coreani, come logico che sia, è intrinsecamente legata al Giappone. Sappiamo tutti quanto le strategie imperialiste dei nipponici abbiano portato il paese del Sol Levante a commettere una serie infinita di soprusi nelle varie nazioni occupate: una di queste era proprio la Corea, che durante gli anni dell'Occupazione (1910-1945) e ancor prima di dividersi nelle due metà che ancora oggi separano l'isola, è stata oggetto di una forte contaminazione culturale, contraddistinta anche dall'importazione di numerosi manga e strisce fumettistiche giapponesi. E proprio in quel periodo il fumetto divenne un potente strumento di propaganda, per poi sparire a lungo dalla circolazione internazionale a causa della censura militarista del paese coreano. Almeno fino agli anni Duemila e al successo delle pubblicazioni digitali (i cosiddetti webtoons) con cui i fumetti coreani sono arrivati a diffondersi nelle altre nazioni. Per quanto poi riguarda i manhua, essi si sono invece generati agli albori del Ventesimo Secolo in totale autonomia, in seguito all'introduzione in Cina (e nelle isole continentali, come Taiwan e Hong Kong) delle tecniche di stampa litografica.

In merito ai formati che caratterizzano le tre espressioni fumettistiche, vale in questo senso lo stesso criterio della targetizzazione tipica del manga. Come abbiamo visto nel nostro articolo in cui interpretiamo gli isekai come manuale ideale per i neofiti degli anime, anche in Cina e in Corea del Sud le regole di suddivisione dei generi sono da ricondurre alla settorializzazione del pubblico in fasce d'età e di genere. Nei manhwa dominano i fantasy e i thriller – in linea con la produzione cinematografica del paese – mentre in Cina i fumetti più venduti si iscrivono nei generi del wuxia (opere di arti marziali) e nello xianxia, paragonabile anche questo ai linguaggi fantastici dell'isekai.

A cambiare, invece, è il senso di lettura, con i prodotti coreani che si leggono nello stesso verso dei fumetti occidentali, lo stile cromatico, con i manhwa e i manhua che vengono pubblicati nella versione digitale a colori, mentre quella cartacea resta in bianco e nero, e la caratterizzazione grafica dei personaggi, che in entrambi conservano i tratti autoctoni orientali, lontano dalle silhouette occidentalizzanti del manga codificate da Tezuka nella sua eponima ispirazione disneyana.