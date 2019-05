Il manga di Masashi Kishimoto Samurai 8: La storia di Hachimaru ha inizio

I primi capitoli di una serie sono sempre i più difficili da produrre. Il mangaka deve fare attenzione a un gran numero di elementi, tra il bilanciamento del mondo del manga a una buona caratterizzazione dei personaggi principali. La nuova serie di Masashi Kishimoto, Samurai 8: La storia di Hachimaru, deve affrontare questo primo ostacolo.

Tutto ciò che seguirà nei prossimi paragrafi tratterà gli avvenimenti presenti nel primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru, pertanto fermatevi qui se volete evitare spoiler.

Su Weekly Shonen Jump e su MangaPlus arriverà ufficialmente il 13 maggio, ma in rete è già presente il primo capitolo della nuova storia scritta da Masashi Kishimoto, autore di Naruto, e disegnata da Akira Okubo. Già le prime tre pagine a colori ci fanno calare nell'ambientazione a metà tra il fantascientifico e il fantastico, con una spiegazione su cosa sono i samurai e sul modo per salvare l'universo.

L'inizio si giostra su due samurai che combattono per ottenere una "chiave", un oggetto in possesso solo da questi guerrieri. Alla fine dello scontro, si scopre che in realtà i due personaggi sono soltanto fittizi, essendo parte di un videogioco a cui sta giocando Hachimaru. Il ragazzo, esultando troppo per la vittoria nel combattimento, sbatte la mano contro il dispositivo che gli permette di giocare. Il corpo del ragazzo è così fragile che teme addirittura di essersi rotto qualche osso.

Il sogno di Hachimaru è diventare un samurai, un guerriero capace di difendere la propria stella e la propria principessa, ma il padre gli fa notare come un samurai sia in realtà grosso e forte, al contrario di lui, e soprattutto non ha paura di punture e aghi. Hachimaru ha un corpo talmente fragile che non può passare più di tre minuti lontano dal suo sistema di supporto vitale, e ciò lo obbliga a rimanere segregato in casa.

Tuttavia, il papà del ragazzo sta costruendo da anni un sistema di supporto mobile che possa permettere al figlio di uscire finalmente di casa, ma manca ancora un pezzo che sta cercando da parecchio tempo. E ciò lo porta a contatto con il primo antagonista, un samurai che spiega come questi siano esseri che trascendano l'umanità.

Intanto, a casa, giocando col suo cane robot Hayataro, Hachimaru trova un enorme e misterioso daruma. Essendo un oggetto che porta fortuna, il giovane prega di diventare un forte samurai, e che il padre riesca a tornare a casa presto e sano e salvo. Grazie a questa preghiera, riesce a risvegliare un essere misterioso che dormiva all'interno del daruma.

Anche il nuovo essere si rivela un samurai, un essere robotico dalla forma simile a quella di un cane che mostra ad Hachimaru cosa significhi essere quel genere di guerriero. All'improvviso però fa irruzione il samurai ronin, che obbliga Hachimaru a compiere seppuku se non vuole vedere la morte di suo padre. Hachimaru trova il coraggio per farlo, per poi trasformarsi in un samurai con un corpo sano.

Grazie a ciò, affronta il ronin e lo sconfigge anche se con una spada d'allenamento. Sembra quindi che la nuova chiave necessaria per la salvezza dell'universo sia stata trovata, e ciò che aspetta Hachimaru è un viaggio alla ricerca delle ultime sei.