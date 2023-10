Quali sono i manga che meriterebbero un adattamento anime? La Top 10 dei fan

Ci sono numerosissimi titoli manga che meriterebbero un adattamento anime, ma solo alcuni di questi sono desiderati dai fan. La pagina X/Twitter @animetv_jp, che conta al momento un milione di follower, ha chiesto alla sua community quali fossero i manga che dovrebbero assolutamente avere una serie anime.

Sono stati indicati più di 200 titoli differenti, ma i fan di tutto il mondo si sono trovati d'accordo su alcune opere in particolare. Il web ha espresso la sua opinione: non ci resta che analizzare i vincitori del sondaggio. Ecco la top 10:

Kagurabachi Sakamoto Days Billy Bat DanDaDan Choujin X Gokurakugai Vagabond Togen Anki Teppu Akane-Banashi

Il primo posto, ma non a sorpresa, lo detiene Kagorabachi. Questo manga di Shueisha ha addirittura superato Jujutsu Kaisen in termini di visualizzazioni sull'app MangaPlus ed è molto vicina a superare uno dei re degli shonen ONE PIECE. Questi numeri eccezionali l'hanno reso una delle opere predilette dai fan, nonostante abbia cominciato la sua serializzazione sul Weekly Shonen Jump solo da settembre di quest'anno.

Anche la seconda posizione non ci stupisce. Sakamoto Days è in corso dal 2020 e gli studi d'animazione giapponesi avrebbero una grande quantità di materiale da poter portare sul piccolo schermo, qualora ci fosse l'intenzione. A quanto pare, secondo alcuni indizi Sakamoto Days potrebbe ricevere presto un adattamento anime ma, al momento non ci sono ulteriori dettagli.

Cosa ne pensate di questa Top 10? Ve l'aspettavate diversa? Secondo voi, ci sono altri titoli che meriterebbero un posto nella classifica? Fateci sapere le vostre impressioni!