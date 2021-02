Quali sono i manga che meriterebbero un adattamento anime? La Top 10 dei fan giapponesi

Il prossimo 27 marzo prenderà finalmente il via la nuova edizione dell'Anime Japan, la più grande fiera giapponese dedicata ad anime e manga. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 causato dal Covid, l'evento è pronto a tornare anche in versione online, e per l'occasione possiamo aspettarci tanti incredibili annunci.

Come tutti gli anni, poi, l'organizzazione ha stilato la classica Top 10 dei manga che meriterebbero un adattamento anime, basata sulle preferenze dei fan giapponesi. L'anno scorso il primo posto è stato conquistato dalla commedia Komi-san wa Komyushou Desu, e tre dei dieci anime presenti in classifica sono diventati anime nel corso del 2020. In calce potete leggere la nuova Top 10.

Incredibilmente la prima posizione è occupata da Agravity Boys, lo sci-fi di Atsushi Nakamura terminato il mese scorso con la pubblicazione del quarto Volume. Un'opera breve a cui è stata riservata un'accoglienza mista dal pubblico occidentale, ma che sembre essere riuscita a conquistare quello giapponese. Spazio anche per lo splendido Kaiju No. 8 e per Undead Unluck, anche se come potete vedere la maggior parte della classifica è occupata da commedie romantiche.

SpyxFamily è nuovamente in lista, e anche se non c'è nulla di ufficiale è estremamente probabile che sia già iniziata la pre-produzione di un anime. Il manga è stato il nono più venduto del 2020 secondo la classifica Oricon, e con oltre quaranta capitoli disponibili è finalmente presente una buona mole di materiale da cui attingere.

E voi cosa ne pensate? Quale manga vorreste vedere adattato in un anime? Fatecelo sapere nei commenti!