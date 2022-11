Quando torna MF Ghost? Preoccupano le condizioni di salute dell'autore

Il lavoro del mangaka richiede notevoli sforzi fisici e psicologici a causa dei ritmi di pubblicazione serrati. Ciò comporta che spesso gli autori delle serie manga più amate si ammalino e che le loro opere vengano sospese per qualche tempo. Questo è quanto accaduto a Shuichi Shigeno, al momento al lavoro su MF Ghost.

L'esempio più lampante di quanto suddetto è Yoshihiro Togashi, autore di hit quali Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho che nel corso degli anni ha dovuto appendere la matita al chiodo per lunghi periodi a causa di ricorrenti problemi fisici. I ritmi produttivi sono diventati insostenibile per il mangaka di Hunter x Hunter, che tuttavia sta lentamente pubblicando ulteriori capitoli della sua iconica opera.

Un altro famoso mangaka che di recente si è dovuto forzatamente mettere a riposo è Yuki Tabata. Black Clover è entrato in una improvvisa pausa di alcune settimane proprio a causa delle condizioni precarie dell'autore, che si è addentrato nell'arco narrativo finale dell'avventura dei maghi di Clover.

Entra in questa cerchia anche Shuichi Shigeno, che secondo quanto riferito dal numero 51 di Weekly Young Magazine di Kodansha è malato. Shigeno è attualmente al lavoro sulla serializzazione di MF Ghost, l'erede di Initial D, la leggendaria opera sulle auto che ha ispirato l'arte del drift.

Pubblicato su Weekly Young Magazine, come vi abbiamo già riportato MF Ghost va in pausa a tempo indeterminato proprio a causa delle precarie condizioni di salute del sensei Shigeno. A ogni modo al momento non è ancora noto quando riprenderà la serializzazione. La rivista edita da Kodansha lo annuncerà solamente in un secondo momento. Vi ricordiamo che MF Ghost verrà adattato in una serie anime di cui è stato pubblicato un trailer.