Il manga Motokare Mania vedrà il sopraggiungere di uno show live action

Nel corso di queste ultime ore, Fuji TV ha ufficialmente annunciato che Motokare Mania (Ex-Boyfriend Mania), manga romantico concretizzatosi grazie al lavoro di Yukari Takinami, vedrà il sopraggiungere di uno show live action la cui premiere è programmata per quest'ottobre su Fiji TV.

Secondo quanto dichiarato, l'opera vedrà nel cast la partecipazione di Yūko Araki nei panni di Yukari Nanba (nome del personaggio ancora non ufficiale), Kengo Kora come Makoto "Makochi" Saitō e Kenta Hamano come Fumio Yamashita, ma molti altri attori non ancora annunciati lavoreranno alla produzione. Come director della serie live action è stato posto Michiko Namiki mentre Fumi Tsubota sta lavorando alla sceneggiatura. Natsumi Tabuchi e Hanae Nakamura si stanno invece occupando della colonna sonora.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, il manga racconta le vicende di Yukari, i cui pensieri sull'ex fidanzato - Makochi Makoto - continuano a perseguitarla senza darle un attimo di respiro, rendendole di fatto difficile riuscire a portare avanti le nuove relazioni che ha intessuto.

Takinami ha pubblicato il manga sulla rivista Kiss di Kodansha nel giugno 2017, società che ha pubblicato il terzo volume dell'opera il 12 luglio. Takinami ha inoltre lavorato a un'altra commedia manga intitolata Rinshi!! Ekoda-chan, giunto sul magazine Afternoon nel 2005 e pubblicato sulla rivista fino al 2014. L'opera ha poi portato alla realizzazione di un'anime nel 2011 a cui ha poi fatto seguito una seconda serie animata la cui presentazione è avvenuta l'8 gennaio 2019 e caratterizzato per un diverso director e doppiatore del personaggio protagonista per ogni episodio.