Il manga di My Hero Academia getta nuove ombre sul passato della famiglia Todoroki

Il manga di My Hero Academia non dorme mai, o meglio il suo creatore, il maestro Horikoshi, sembra non dormire mai. Ogni saga è un susseguirsi di scoperte e adrenaline e ogni capitolo porta verso qualcosa che ci spinge a volerne altri, a proseguire la lettura per carpire anche i più piccoli segreti che riposano nella mente del mangaka.

La saga che ha visto come protagonisti i super cattivi si è conclusa e il manga è entrato a concentrarsi sulla crescita individuale degli aspiranti eroi della Classe 1-A. Con Todoroki, Deku e Bakugo alle prese con l'allenamento sul campo sotto l'egida del indomabile Pro Hero numero uno, Endeavor, negli ultimi capitoli il maestro Horikoshi ne ha approfittato per approfondire la situazione famiglia e il passato della famiglia di Shoto e quindi anche di Enji, alias Endeavor: il padre.

Come vi avevamo già riferito in articoli precedenti, nelle pagine uscite ultimamente abbiamo assistito a una cena a casa Todoroki organizzata dalla sorella di Shoto, per conoscere Deku e Bakugo. All'evento la ragazza ha invitato tutta la famiglia, quindi anche Natsuo, il fratello maggiore dell'aspirante eroe. Se avete letto il manga, saprete quindi che non è andata a finire bene. Per tutta la cena Natsuo è parso teso e contrariato, fin quando non è esploso lasciando la tavola e la casa dicendo di non riuscire a cenare con il padre come se niente fosse mai successo.

Ogni singola pagina del capitolo era impregnata di tensione e tristezza per l'aria che si respira nella famiglia Todoroki a causa degli atteggiamenti e delle azioni non di certo nobili che Endeavor ha compiuto in passato. E mentre Shoto cerca di capire se vuole e soprattutto se riuscirà un giorno a perdonare il padre e mettere una pietra sopra al passato, la pagina conclusiva del manga ha invece mostrato uno sconvolto Enji che si siede davanti all'altarino del suo defunto primogenito, Toya.

Sapendo questo, nell'ultimo capitolo siamo anche venuti a sapere il motivo per il quale Natsuo prova un astio così forte verso il padre; un odio che supera di gran lunga quello degli altri due figli. A rivelarcelo è stata Fuyumi, la sorella di Shoto.

«La nostra famiglia sta cercando di guardare al futuro. Solo Natsuo sembra non riuscire a passarci oltre» dice la ragazza. «Lui crede che nostro padre abbia ucciso Toya.»

Questa è una rivelazione sicuramente sconcertate che non fa altro che gettare nuove ombre sul passato della famiglia Todoroki e del primogenito defunto in particolare.

