Il manga di My Hero Academia supera anche ONE PIECE sul suolo americano

Sappiamo tutti che anno dopo anno la serie di My Hero Academia ha guadagnato sempre più lettori, tuttavia non è facile quando ci si scontra con colossi del calibro di Marvel, DC Comics e ONE PIECE. Una recente ricerca di mercato sulle migliori graphic novel di Agosto lo ha visto prendersi la prima posizione della classifica.

L'indagine è stata condivisa dall'account Twitter The Hero News Network, che ha evidenziato la grande fetta di mercato che il manga detiene al momento, pari al 20%, con diversi tankobon del brand che popolano la classifica, tra cui il ventesimo che conquista la prima posizione.

Tra le produzione americane spiccano sicuramente The Boys e The Walking Dead: la prima ha ricevuto un adattamento televisivo su Amazon Prime con un riscontro molto positivo dalla critica, la seconda invece si prepara alla conclusione, e in fan non vogliono di certo perdersi le ultime fasi di una serie storica.

E' interessante notare come il primo volume di My Hero Academia sia ancora uno dei più venduti nonostante la serie abbia diversi anni all'attivo, segno di come il manga continui a esercitare un'appeal in grado di attirare nuovi lettori.

E con la quarta stagione dell'anime in arrivo ad Ottobre, My Hero Academia tornerà in auge anche sul grande schermo, dove manca dallo scorso settembre. Studio Bones si è preso infatti diverso tempo per lavorare sia alla nuova serie che al film in uscita a Dicembre.

Qualche giorno fa Weekly Shonen Jump ha pubblicato una splendida color page del manga, mentre nelle ultime ore sono state presentate delle nuove figure chibi dei personaggi.