Il manga di My Hero Academia ha introdotto un nuovo tipo di Nomu

I Nomu sono delle creature ancora avvolte nel mistero nel mondo di My Hero Academia. Nei primi archi del manga ci sono stati presentati come degli esseri senza una volontà propria, il cui unico obiettivo era quello di servire la League of Villain e dare la caccia agli eroi.

Successivamente, nell'arco narrativo dedicato ad Endeavor, è apparso un nuovo tipo di Nomu. Una creatura dotata di intelligenza, e per questo ancora più temibile delle precedenti, con una forza e un intuito semplicemente fuori dall'ordinario - capace di ridurre in fin di vita perfino l'eroe numero uno.

Il capitolo 253 del manga rivela un'altra creatura dotata di questi speciali connotati, ci riferiamo a uno dei membri della League of Villain attualmente rinchiuso nel Tartaro - Kurogiri.

Kurogiri, secondo quanto scoperto da Gran Torino e dal detective Tsukauchi, sarebbe un ennesimo esemplare pensante capace di comunicare, tranne nel caso in cui venga interrogato su questioni inerenti l'organizzazione criminale, laddove smette di essere cosciente cadendo in una sorta di obsolescenza programmata.

Questo suo comportamento ha fatto presumere ai due che si tratti di un Nomu, programmato - probabilmente dal Dr.Ujiko - per comportarsi in maniera prefigurata e per servire Shigaraki. Anche il suo Quirk non è affatto naturale: si tratta di un miscuglio artificiale di numerosi Quirk, alla base dei quali ci sarebbe quello di un vecchio amico di Aizawa e Present Mic, Oboro Shirakumo.

Un'ennesima conferma della pericolosità del Dr.Ujiko, che sembrerebbe essere l'elemento cardine sul quale continua a vivere il progetto di All For One. Attualmente il dottore sta conferendo un potere ancora maggiore a Shigaraki, probabilmente un innesto artficiale che gli consente di ampliare il ventaglio dei suoi Quirk - in maniera simile al suo maestro. Per ora tuttavia, è solo un'ipotesi.

Comunque sia, entro quattro mesi vedremo il risultato di questo esperimento, e per quel momento gli eroi dovranno essere pronti. Il capitolo 254 di My Hero Academia ha provocato una crisi nel professor Aizawa. Il design dei protagonisti cambierà mai? Il sensei valuta la possibilità.