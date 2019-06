Il manga di My Hero Academia va in pausa la settimana prossima

Il manga di My Hero Academia non ci terrà compagnia la prossima settimana, dal momento che l'autore, Kohei Horikoshi, andrà in pausa. Le vicende della League of Villain subiranno quindi una battuta d'arresto e il continuo dello scontro tra Shigaraki e Redestro dovrà aspettare.

Horikoshi nel corso di quest'anno si è preso diverse pause, ma è ritornato immediatamente la settimana successiva senza spezzare troppo la sua routine lavorativa. Sappiamo benissimo che i mangaka in Giappone sono soggetti a orari lavorativi massacranti, soprattutto nelle riviste settimanali dove sono tenuti a rilasciare un capitolo di 20 pagine ogni 7 giorni, scrivendo e disegnando il tutto loro stessi, nella maggior parte dei casi.

Horikoshi con l'ultimo arco dedicato allo scontro tra villain ha rilasciato una serie di capitoli incessante senza mai fermarsi, e crediamo che una breve pausa possa solo giovare alla sua salute e alla qualità della suua storia, arrivata ormai ad un punto di svolta con lo scontro tra Redestro e Shigaraki e l'imminente arrivo di Gigantomachia che dovrà vedersela con il possente quirk del capo della Detnerat.

Il capitolo 233 ha visto la rivelazione del quirk di uno dei membri dell'armata, Koku Hanabata, con Spinner che sta cercando di resistere alla sua sortita al fine di far guadagnare tempo a Shigaraki e far arrivare Gigantomachia. Toga è in fin di vita e Dabi è in difficoltà contro il tizio con il Quirk di Ghiaccio, solo un intervento esterno può ribaltare gli equilibri a favore della League Of Villain.

Lo scorso capitolo ha svelato le origini di Destro e fatto luce sulla precedente società di eroi, che ci fanno capire un po' di più le motivazioni sostenute da Redestro.