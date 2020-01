Il manga di My Hero Academia presenta un personaggio di Star Wars

Kohei Horikoshi ha preso molta ispirazione da fumetti americani e film occidentali per il suo manga My Hero Academia. Sono infatti frequenti i richiami ai comics di casa Marvel o a quelli DC Comics, così come agli universi più popolari, e a questi sembra essersi aggiunto Star Wars della Disney.

Il capitolo 258 di My Hero Academia ha introdotto un nuovo arco narrativo all'apparenza fondamentale per la società di eroi. Facendoci tornare indietro nel tempo di diverse settimane, scopriamo cosa ha fatto Hawks in questo frangente. Dopo essersi infiltrato con successo, ha ottenuto diverse informazioni da Jin Bubaigawara, tra cui quelle della divisione delle varie squadre d'assalto dell'armata.

Nella squadra "carminio" guidata da Toga e Curious però c'è un personaggio che ha naturalmente catturato l'attenzione dei fan. Come secondo luogotenente del gruppo, in una delle vignette in cui è al fianco di Slidin Go, vediamo una figura quasi identica a quella di R2-D2, famoso robot astromeccanico di Star Wars. Testa sferica e un corpo cilindrico, con due bracci praticamente uguali a quelli che usa il droide per muoversi.

Sono davvero poche le differenze tra i due personaggi, anche se va constatato se questo nuovo individuo è una persona con un quirk molto particolare oppure se è un semplice robot controllato a distanza. Cosa ne pensate di questa aggiunta in My Hero Academia?