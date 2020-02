Il manga di My Hero Academia racconta dei trascorsi tra All for One e il fido dottore

All for One è stato uno dei criminali più difficili da mettere dietro le sbarre in My Hero Academia. Sono stati necessari anni e generazioni di eroi disposti a mettere in prima linea la propria vita per riuscire ad estirpare questo male. L'obiettivo si è realizzato con l'avvento di All Might che però non ha eliminato tutti i seguaci del nemico.

Tra questi rimane infatti il dottor Kyudai Garaki, un alleato che finora ha sempre vissuto nell'ombra. Spacciatosi per un senza quirk e con un passato da filantropo alle spalle, gli ultimi eventi di My Hero Academia hanno permesso agli eroi professionisti di scovare il creatore dei nomu e colui che ha effettuato tanti esperimenti genetici insieme ad All for One.

Nel suo laboratorio, distrutto in parte da Mirko, sono presenti tantissimi quirk, collezionati con anni di sudore e lavoro criminale. L'intervento degli eroi però ha costretto Garaki a rinunciare a tutto quello che aveva accumulato, portandosi con sé solo pochi campioni importanti.

Durante la fuga, Garaki non manca di disperarsi per tutto il lavoro andato perduto e portato avanti con il criminale All for One, ora in carcere a Tartarus. Con il dottore scappato ora non resta altro che vedere che fine faranno le sue ultime creazioni: in My Hero Academia 262 si scateneranno i nomu High End.