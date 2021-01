Il manga di My Hero Academia supera un altro traguardo: 30 milioni di copie stampate

I manga di Weekly Shonen Jump hanno sicuramente una marcia in più, ma per arrivare a mostrare tutto il loro potenziale devono confermarsi sin dall'inizio innovativi o divertenti. Riuscire a ritagliarsi uno spazio dalla concorrenza significa avere una vita lunga e soddisfacente. Questo è ciò che è capitato a My Hero Academia, manga di Horikoshi.

Mentre su Weekly Shonen Jump è stato pubblicato My Hero Academia 296, il manga si prepara a tornare anche nelle edicole e fumetterie giapponesi con un nuovo tankobon. Per ora siamo giunti al 29° volume che è previsto proprio per oggi 4 gennaio 2021 e che aiuta My Hero Academia ad arrivare a un altro traguardo.

Infatti è stato comunicato che My Hero Academia ha raggiunto 30 milioni di copie stampate con i primi 29 volumi, un risultato che lo porta ad avere oltre 1 milione di copie per volume. Di conseguenza la popolarità del manga si solidifica sempre di più, con Weekly Shonen Jump che sta puntando parecchio sui giovani supereroi. Non a caso, per Shueisha il 2021 sarà l'anno di My Hero Academia con l'inizio di un nuovo arco narrativo, l'arrivo della quinta stagione dell'anime, la prima mostra del franchise ad aprile e un terzo lungometraggio in arrivo in estate.

Per festeggiare l'uscita del volume 29 di My Hero Academia, Horikoshi ha preparato uno sketch con Toga.