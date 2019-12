Il manga 'Noise' di Tetsuya Tsutsui si concluderà tra 3 capitoli

La prima uscita di Shueisha Grand Jump per l'ormai prossimo 2020 ha confermato che Noise, manga del 2017 curato Tetsuya Tsutsui, tornerà dallo hiatus il prossimo 18 dicembre e salvo imprevisti, si concluderà definitivamente nel mese di gennaio.

Il mangaka lanciò la sua nuova serie nel dicembre del 2017 e pubblicò, nel corso dei due anni successivi, due Volumi completi. L'ultimo dei tre capitoli che separano l'opera dalla conclusione sarà distribuito più precisamente il 22 gennaio.

In Italia l'opera è distribuita da J-Pop Manga che sul sito ufficiale ne ha descritto in questo modo la trama: "Keita, un contadino che vive in un paesino di campagna che rischia di spopolarsi completamente, crea una varietà di fichi che conquista subito una enorme popolarità e diventa un vero e proprio fenomeno del web, attirando l’attenzione di tutto il Giappone. L’uomo è inizialmente entusiasta dello scalpore frutto del suo lavoro e si convince che servirà a far tornare a casa con lui la moglie e l’unica figlia, ma a raggiungerlo per primo è un uomo poco raccomandabile legato in qualche modo al suo passato, che minaccia di trasformare il suo quarto d’ora di celebrità in un incubo…".

Vi ricordiamo che Noise è solamente uno dei tanti lavori che dovremo salutare nel 2020, tra tutti infatti spiccano sicuramente l'ultima opera della talentuosa Hiromu Arakawa Silver Spoon o il più famoso L'Attacco dei Giganti.

