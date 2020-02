Il manga Nuvole bianche di Hisae Iwaoka sta per giungere sul suolo italiano

Attraverso un comunicato ufficiale recentemente pubblicato, BAO Publishing ha annunciato al suo pubblico l'imminente arrivo in Italia di una nuova opera che entrerà a far parte della linea Aiken e intitolata Nuvole bianche, manga autoconclusivo concretizzatosi grazie al lavoro di Hisae Iwaoka.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Nuvole bianche s'identifica come una raccolta di storie brevi dalle atmosfere spiccatamente oniriche, tra storie surreali, commoventi e dedicate alla perdita di persone amate, il tutto dando ampio sfogo ai sentimenti che tutti hanno provato almeno una volta. Una bimba che non è riuscita a salutare la compagna di scuola scomparsa, un nonno rimasto aggrappato al ricordo della moglie prendendosi cura del loro cane, una coppia che torna nel luogo in cui si sono innamorati per la prima volta, questi sono alcuni dei protagonisti che andranno narrando le proprie esperienze di pagina in pagina.

Il manga ha rappresentato il debutto di Hisae Iwaoka, conosciuta soprattutto per aver realizzato la serie Dosei Mansion e il volume Fiori di biscotto. Secondo quanto svelato, Nuvole bianche - che si costituisce da un totale di quattordici storie - sarà reso disponibile nelle librerie e fumetterie italiane dal 27 febbraio 2020.

