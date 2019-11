Il manga di ONE PIECE esplora la storia romantica di due personaggi

È da parecchi capitoli che Eiichiro Oda ha presentato un particolare personaggio nella sua opera: Kin'emon. L'attuale saga di ONE PIECE, quella di Wanokuni, è partita proprio grazie all'incontro tra il samurai e la ciurma di cappello di paglia. Ora con gli ultimi flashback, veniamo a sapere di più del suo passato.

ONE PIECE capitolo 960 ha introdotto una versione giovane di Kin'emon, un bandito e truffatore che passa le giornate ad accumulare debiti con la yakuza e che si è invischiato in situazioni che riguardano anche Hyogoro. Ma quello a ricevere più luce è il rapporto tra il futuro Fodero Rosso e sua moglie, Tsuru.

La donna è un'amica d'infanzia di Kin'emon e ha spesso coperto le sue malefatte o posto rimedio tramite pagamenti, accumulando debiti su debiti. Continua quindi a lavorare in una casa del tè per guadagnare qualcosina per aiutare l'uomo. Nonostante ciò, Kin'emon spesso si mostra in malafede, origliando conversazioni e dando vita a eventi catastrofici come l'incidente col dio della montagna, il quale sta distruggendo l'intera capitale dei fiori.

Lo scorcio mostrato da Oda potrebbe quindi segnare l'inizio della relazione tra i due, anche se nel presente di ONE PIECE il destino potrebbe essere gramo per la coppia.