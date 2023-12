Il manga di ONE PIECE finirà nel 2024? La situazione analizzata

A una manciata di ore dalla fine dell'anno, possiamo dire che per i fan di ONE PIECE è stato un 2023 bellissimo. L'opera di Eiichiro Oda si è spinta oltre conquistando un successo senza precedenti e lo ha fatto riuscendo a stupire anche a più di 25 anni dal debutto del manga. Ma ci sono possibilità che ONE PIECE giunga al termine nel 2024?

ONE PIECE è stato uno dei manga più venduti dell'anno, merito di una narrazione e di disegni che stanno avendo un forte impatto sui lettori. La Saga dell'Isola del Futuro si è rivelata essere una bellissima rivelazione, fatta di scontri avvincenti, che peraltro sembrano aver messo fuori dai giochi personaggi importanti, e di racconti emozionanti. Egghead è tuttavia entrato nel suo climax e ONE PIECE sembra pronto ad avventurarsi in un nuovo arco. Ma che sia l'ultimo?

Con la conclusione di Wano, ONE PIECE è entrato nella sua saga finale. Eiichiro Oda vorrebbe chiudere il manga, ma potremmo davvero assistere alla fine della storia di Rufy già quest'anno? La risposta, fortunatamente, è negativa. ONE PIECE non finirà nel 2024 e ora vi spiegheremo anche perché.

Che ONE PIECE possa chiudersi nei prossimi 12 mesi è assolutamente impossibile. Contando un capitolo alla settimana e includendo le possibili e regolari pause a cui la serie verrà sottoposta, nel 2024 verranno pubblicati all'incirca una trentina di capitoli di ONE PIECE. Ci sono ancora troppe domande senza risposta ed è assolutamente impossibile che tutti i misteri di ONE PIECE vengano risolti in un così breve periodo.

Ma allora quando finirà ONE PIECE? Al momento è ancora impossibile definire una data certa, ma possiamo ipotizzare che dopo Egghead ci saranno almeno altri tre archi narrativi, Elbaf, la guerra finale e il viaggio verso Laugh Tale. Dunque, si può ipotizzare che la conclusione di ONE PIECE avverrà intorno al 2029-2030.