Il manga di ONE PIECE incontra Bleach: ecco la cover con lo stile di Tite Kubo

ONE PIECE è l'ultimo dei pilastri di Weekly Shonen Jump della precedente generazione ancora in corso, quando il cavallo di battaglia di Shueisha usciva settimanalmente, oltre al capolavoro di EIichiro Oda, con titoli del calibro di Bleach, Naruto e persino Gintama. Ma come apparirebbe un volume di ONE PIECE con lo stile di Tite Kubo?

Attualmente Oda sensei è arrivato a quota 1023 capitoli e non ha ancora raggiunto il climax della saga di Wano. Ad ogni modo, sono passati ormai tanti numeri da quando il manga competeva settimanalmente con titoli quali Bleach e Naruto e ancora oggi, infatti, sono altresì numerosi i lettori cresciuti insieme ai 3 pilastri della rivista Shonen Jump.

Un artista, a tal proposito, un certo kerbeks, ha ridisegnato l'iconica copertina del primo volume di ONE PIECE con lo stile di Bleach, emulando così lo stile iconico di Tite Kubo per le cover dei suoi tankobon. Un semplice sfondo bianco dove la scritta contrasta improvvisamente con il singolo personaggio rappresentato e protagonista del volume. Una scelta stilistica originale, semplice ma piuttosto affascinante che tutto sommato appare gradevole. Per questi motivi l'illustrazione dell'artista è stata apprezzata dai fan al punto tale che kerbeks ha deciso di continuare a ridisegnare tutti i volumi di ONE PIECE usciti finora e sempre con lo stile di Bleach.

