Il manga di ONE PIECE raggiunge uno spiacevole record secondo i fan

Il manga di ONE PIECE è entrato nel vivo dell'arco di Wano, che nell'anime verrà adattato da Tatsuia Nagamine. Tuttavia, i fan del mondo di Oda sono sempre attenti ai dettagli, e gli stessi hanno notato uno spiacevole record raggiunto dall'opera.

Il seccante primato riguarda due personaggi della ciurma di Cappello di Paglia, Zoro e Sanji, i quali non interagirebbero tra di loro da circa 219 capitoli, precisamente dall'inizio della saga di DressRosa. i due sono sempre state due personalità amate all'interno del manga, due caratteri costantemente in conflitto che davano vita a delle gag sempre molto divertenti. Nonostante il loro rapporto titubante, infatti, Zoro e Sanji hanno sempre avuto un rispetto reciproco, enfatizzato nei momenti di maggior pericolo per la ciurma, dove i nostri pirati dovevano collaborare al meglio per scamparla.

Ora che siamo entrati nel vivo della saga di Wano, ci aspettiamo che i due ricomincino ad interagire come una volta, anche se finora non c'è stata occasione perché questo accadesse. La saga di Wano sarà cruciale per il manga di ONE PIECE, e siamo sicuri che Zoro e Sanji non mancheranno all'appello, collaborando e dando prova della loro forza nella spietata landa dei samurai.

intanto l'anime è nel bel mezzo del Reverie, e sta per mostrare un grande mistero.