il manga di ONE PIECE rivela le conseguenze del Reverie

Prima dell'inizio dell'arco narrativo di Wano Kuni, il manga di ONE PIECE ci aveva offerto per qualche capitolo uno sguardo sul Reverie, lasciandoci con dei plot twist che hanno scosso tutto il fandom dell'opera. Nel capitolo 956 apprendiamo le conseguenze dell'assemblea, e sembrano più nefaste di quanto non si potesse pensare.

L'ultimo capitolo della serie ha sconvolto le fondamenta del mondo di Eiichiro Oda, prima di tutto riconsiderando la Flotta dei Sette come un'organizzazione di criminali, e in seconda istanza con lo scaturire di severe implicazioni per tutto il resto del mondo.

Il capitolo si apre con Garp che parla in maniera sommessa di un incidente riguardante Alabasta accaduto poco dopo la fine del Reverie. Garp rimane piuttosto vago sulla faccenda, ma rivela che le forze della Marina si stanno muovendo, invitando Shiraoshi e suo padre a non temere gli abitanti della superficie.

Successivamente il capitolo ci mostra le diverse famiglie reali che tornano nelle loro terre, mentre Morgan racconta tutto quello che è accaduto attraverso il suo giornale. Il quotidiano parla di un incidente che il governo ha cercato di coprire , insieme al fatto che i reali avevano votato per sciogliere il patto con la Flotta dei Sette.

L'incidente non viene descritto, ma ci viene riferito che Sabo potrebbe essere morto durante la sua invasione dell'isola di Marijoa. Il capitolo termina con la Flotta dei Sette che viene attaccata dalla Marina, e ora che l'equilibrio delle forze del mondo di ONE PIECE è più scosso che mai sarà interessante vedere che effetto avrà sulla compagine di Rufy, impegnata a scardinare Kaido nelle terre di Wano.

Ricordate quella volta che un episodio di ONE PIECE iniziò dopo ben 7 minuti di intro? Il capitolo 956 ha confermato ancora una volta quanto Oda sia attento alle piccolezze del suo manga.