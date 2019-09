Il manga di ONE PIECE rivela nuove informazioni sulle lame di Zoro

Il manga di ONE PIECE si avvicina sempre di più al suo climax nell'arco narrativo di Wano, e gli ultimi capitoli hanno attraversato degli sviluppi decisivi per la guerra finale contro Kaido. Il focus è stato puntato su Roronoa Zoro, che ha ricevuto una nuova lama, con la rivelazione di dettagli inediti sul suo attuale arsenale.

Come è noto a tutti fan di ONE PIECE fin dalla saga di Thriller Bark, una particolare spada di Zoro ha un passato piuttosto antico: la Shusui. Lo spadaccino ha raggiunto la terra di Wano insieme alla sua irrinunciabile arma, tuttavia negli ultimi capitoli ha dovuto restituirla dal momento che la sua rimozione da Wano era sentita come un evento tragico, convincendo Zoro a riconsegnarla al suo luogo d'appartenenza.

Zoro ha ricevuto in cambio la nuova lama Enma, una delle due spade che Kozuki Oden utilizzò durante il suo apice. Il feeling con la spada però non sembra essere immediatamente perfetto dato il suo grande potere, e in chiusura del capitolo 955 il fabbro di Wano rivela delle informazioni molto interessanti sulle lame di Zoro:

"Hai già maneggiato la Kitetsu. Questa è una delle mie, funziona come una lama maledetta. I deboli non possono controllarla.

La ragione per cui ti sembra familiare è data forse da un colpo di scena del destino. Vedi, la lama bianca Wada Ichimonji ed Enma furono realizzate entrambe dallo stesso uomo! Il fabbro Shimotsuki Kozaburo, ha infranto le leggi e ha lasciato questa terra oltre 50 anni fa".

Zoro ha quindi incontrato il creatore della Kitetsu, ed ora è cosciente del fatto che Enma è la spada sorella della sua Ichimonji. Inoltre ha appreso l'identità del fabbro che le ha realizzate, scappato da Wano ben 50 anni fa.

