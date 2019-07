Il manga di One-Punch Man cita la Kamehameha di Dragon Ball?

One-Punch Man è un'opera che spesso riutilizza gli stilemi e le situazioni ricorrenti dei classici shonen rielaborandoli a scopo parodico, e sembra che anche questa volta il duo One-Murata abbia fatto centro, citando la Kamehameha di Dragon Ball.

L'omaggio si trova all'interno del capitolo 98 del manga, ancora non trasposto in volume da noi in italia. Sullo sfondo abbiamo il conflitto tra l'associazione degli esseri misteriosi e gli eroi Classe S, che stanno cercando di annientare le calamità con tutti i mezzi a loro disposizione.

Nel capitolo in questione assistiamo allo scontro tra Child Emperor e Phoenix Man. Il primo ha costruito un'arma di distruzione letale, al fine di sgretolare con un solo colpo il suo avversario. Tuttavia Phoenix Man non si lascia cogliere impreparato, e durante la battaglia diventa sempre più forte costringendo Child Emperor a ricorrere al suo attacco più forte.

Come potrete immaginare il suo colpo più forte è una citazione alla storica Onda Energetica di Dragon Ball, dal momento che la posa assunta per sferrare l'attacco non lascia spazio all'immaginazione. Le mani sono aperte a conchiglia e formano un cerchio di energia che esplode contro il nemico. Il colpo viene rappresentato in ben 10 pagine, che vedono la sconfitta di Phoenix Man.

La sua corazza non ha retto la poderosa onda d'energia che ha distrutto perfino la superficie dell'edificio appartenente agli esseri misteriosi. E' sempre divertente trovare citazioni e omaggi di questo tipo all'interno di One-Punch Man, e speriamo Murata continui a inserirli all'interno dell'opera, contestualizzandoli ovviamente alle esigenze narrative.

Il manga di One-Punch Man sta riscuotendo un successo davvero notevole, e Murata nel capitolo 108 ha reintrodotto le pagine con animazioni.