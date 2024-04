Quali manga sono perfetti per cominciare? Ecco le 5 serie ideali per i novizi

Anche se quasi tutti hanno già sentito parlare di Dragon Ball, One Piece o Detective Conan, con quale manga moderno potrebbe iniziare chi non conosce questo meraviglioso mondo? Ci ha pensato MyAnimeList.net alla questione, stilando un elenco di prodotti di valore degli ultimi anni, che potrebbero intrigare anche i novizi del settore.

D'altronde, si sa, MyAnimeList.net è la piattaforma su anime e manga più famosa in circolazione, quindi c'erano chiaramente i presupposti per tirar fuori una lista variegata e adatta a tutti.

Gli amanti del mistero potranno trovare pane per i loro denti con Oshi no Ko, l'opera che si concentra sull'approfondire il mondo delle idol e della recitazione in generale con una grande attenzione al realismo, senza mai ometterne i lati oscuri e stressanti. Se qualcuno vuole invece approcciarsi alla versione animata dell'IP, Oshi no Ko 2 si sta avvicinando, quindi ci saranno presto a disposizione ben due stagioni dedicate al manga di Aka Akasaka.

Per gli appassionati di horror e commedie la scelta più sensata da fare è buttarsi su Mieruko-chan Slice of Horror, un manga leggero, che prende in giro l'approccio canonico alle ghost story e, allo stesso tempo, regala ai lettori dei disegni terrificanti che riuscirebbero a far rabbrividire anche i più diffidenti.

Gli animi più romantici, al contrario, dovrebbero dedicarsi a A Sign of Affection, un racconto delicato, dolce e coinvolgente che difficilmente deluderà chi gradisce il genere.

Nell'elenco di MyAnimeList.net c'è spazio anche per gli estimatori delle storie di sport che, con Ao Ashi, potranno assistere a delle splendide partite di calcio senza mai rimpiangere Captain Tsubasa.

Infine, se c'è qualcuno che cerca un fantasy spensierato e di valore, ma è anche incuriosito dal fenomeno contemporaneo degli isekai, Vita da Slime è esattamente l'opera perfetta per il target. Personaggi divertenti, situazioni da manuale dell'isekai e contesto narrativo tutto sommato intrigante.

