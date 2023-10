Manga Plus ha aperto uno stand a New York, ma manca un manga famosissimo: ecco quale

Ormai Manga Plus si è conquistato il suo spazio importante nel web. La piattaforma di Shueisha è l'unico modo per leggere legalmente e, in molti casi, anche gratuitamente i capitoli delle serie pubblicate su Weekly Shonen Jump Shonen Jump+, V-Jump, Jump SQ e Young Jump. Un catalogo molto assortito che è tornato in occasione del New York Comic-Con.

Alla mostra statunitense ha preso parte per la prima volta anche lo stand ufficiale del portale, che è stato presentato con una clip. Come si può vedere dal video in basso, entrando in questo stand si notano pareti dedicate ai manga più famosi di Weekly Shonen Jump. Si nota subito la presenza di titoli di primo livello come ONE PIECE con Rufy in Gear Fifth messo in bella mostra, Jujutsu Kaisen su uno sfondo viola, Spy x Family che è l'attuale stella di Shonen Jump+, My Hero Academia col suo smash, un Oshi no Ko rappresentante dei seinen e tanti altri ancora. Si tratta, in sostanza, dei manga più letti sulla piattaforma digitale dedicata alle storie più lette in occidente.

Eppure, mentre ci si muove in questo stand, si può notare come manchi un titolo davvero importante: Dragon Ball Super. La storia di Akira Toriyama e ora gestita da Toyotaro sicuramente ha avuto il suo spazio al New York Comic-Con, visto l'annuncio di Dragon Ball Daima con trailer, tuttavia la serie al momento non sta vivendo il suo momento migliore sulla piattaforma. Al momento, infatti, Dragon Ball Super è appena ottavo per le visite mensili su Manga Plus, mostrando quindi un calo netto rispetto ad alcuni mesi fa, quando era stabilmente in top 3.

Chissà se questa scelta è dovuta a un calo di gradimento di Dragon Ball nel mondo occidentale oppure se Shueisha ha voluto dare più spazio ad altre serie, voi cosa ne pensate di questa situazione?