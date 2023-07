Su Manga Plus arriva il manga di un'italiana: Miriam of the Skulls, ambientato a Napoli

Continua la crescita di Manga Plus, il portale di Shueisha che propone i manga di varie riviste in diverse lingue, disponibile per quasi tutto il mondo. Mese dopo mese, con l'inizio di nuove serie in Giappone, Manga Plus si allarga con altre storie. Ultimamente, con l'allargamento di Shueisha, stanno arrivando anche altri prodotti.

Da tempo infatti la casa editrice di Dragon Ball, ONE PIECE e Naruto sta cercando nuovi autori, volgendo il proprio sguardo anche fuori casa. Negli ultimi tempi, proprio tramite il progetto Manga Plus Creators e varie competizioni internazionali con Shonen Jump+ in prima linea, hanno fatto capolino sulla piattaforma diversi autori di varie nazionalità.

Il 19 luglio 2023 è stato il turno di Miriam of the Skulls, disegnato dall'italiana Elena Vitagliano. Vincitrice del Grand Prize del MAGIC International Manga Contest 2023 e pubblicata già in giapponese su Shonen Jump+, è stata la protagonista di un nuovo debutto con questo capitolo autoconclusivo di 33 pagine. Al centro della storia c'è Miriam, una ragazza di 20 anni nata e cresciuta a Napoli, che si occupa del Cimitero delle Fontanelle, luogo particolare e ricco di esoterismo. Il suo lavoro la porta a raccontare ai visitatori la storia dei teschi e di come omaggiarli ma, naturalmente, ogni tanto arriva il ragazzo di turno poco propenso ad ascoltare queste storie.

In un lavoro che unisce l'esoterismo e la visione napoletana ai manga, Miriam of the Skulls ha già raccolto quasi 20.000 visite in poche ore dal suo debutto su Manga Plus. E voi, l'avete letto e apprezzato?