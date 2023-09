Manga Plus sta per cambiare: novità eccitanti in arrivo sul portale di manga legale

Da ormai ben quattro anni e mezzo, Manga Plus si pone l'obiettivo di intercettare il pubblico mondiale che vuole leggere le serie in simulpub, contemporaneamente alle uscite giapponesi, in capitoli. Da quando Shueisha ha lanciato la piattaforma, sfruttando anche il know how di Viz Media negli USA e Canada, le cose sono cambiate di molto.

Si sono ridotte le serie piratate e pubblicate giorni prima l'uscita ufficiale, anche gli stessi team di scan illegali hanno ridotto le attività o si sono concentrate su tutt'altro, lasciando quindi campo libero a Manga Plus, ad eccezione di pochi traduttori che hanno deciso di continuare a lavorare su manga famosissimi che fanno incetta di pubblico a prescindere come ONE PIECE, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen.

In ogni caso, il sito è ancora in fase di sviluppo e non a caso ci fu un sondaggio per i lettori di Manga Plus. Ora, chissà che quel sondaggio con i suoi risultati non porti a una mutazione concreta del sito. Infatti, nelle ultime ore molti lettori che hanno usato la piattaforma da cellulare o da desktop hanno potuto riscontrare un particolare messaggio.

Viene avvisato che Manga Plus subirà un cambiamento di grande importanza, anche se non ci sono dettagli su ciò che succederà. Non è nota neanche la data d'arrivo di queste importanti modifiche apportate alla piattaforma di Shueisha, che potrebbe rinnovarsi su più aspetti. Considerato che l'avviso parla di "cambiamenti eccitanti", è possibile che arrivi un upgrade sul fronte delle lingue di Manga Plus e della proposta di manga, con un backlog molto più ampio e disponibile per tutti, o sistemi di acquisto dei singoli capitoli o di intere serie.

Non resta che rimanere collegati a Manga Plus per scoprire cosa bolle in pentola e quando verrà attuato.