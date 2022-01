Manga Plus compie 3 anni: più di 30 serie saranno totalmente gratuite fino al 2023

Una delle numerose mosse vincenti ideate dalla casa editrice Shueisha, pilastro del fumetto giapponese, è stata l’apertura del sito, e applicazione, Manga Plus, continuamente aggiornato con gli ultimi capitoli di serie molto popolari. Per celebrare i 3 anni di attività è iniziata una speciale campagna promozionale, vantaggiosa per gli utenti.

Stando a quanto riportato nel post che trovate in calce alla notizia infatti, esclusivamente sull’applicazione Manga Plus sarà possibile leggere gratuitamente tutti i capitoli di determinate serie, tra si trovano Dragon Ball Super, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen solo per citarne alcune. Questa iniziativa, che si tradurrà in ottica ottimistica in un duro colpo al mercato della pirateria, manifesta l’importanza che l’occidente ha assunto per Shueisha, ma comporta comunque delle limitazioni.

Come ha infatti specificato la pagina Twitter di Manga Plus in una delle risposte al post sopracitato, chiunque accedendo dall’applicazione potrà leggere ogni capitolo dei titoli che rientrano nella promozione, ma una volta soltanto nel corso dell’anno in cui sarà attiva l’offerta, prevista fino a gennaio 2023. Inoltre la stessa pagina ha aggiunto l’elenco delle serie disponibili, ben 38 in totale, riportato sempre in fondo alla pagina.

Cosa ne pensate di questa interessante iniziativa? Ditecelo nello spazio dedicato ai commenti. Per concludere vi lasciamo