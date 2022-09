Manga Plus continua a crescere: nuovi dati, a che punto è l'Italia?

Sono diversi anni che Shueisha ha deciso di gettarsi ufficialmente nel mercato globale dei manga, lanciando sul mercato Manga Plus, piattaforma disponibile sia su desktop che su app. Con varie lingue a disposizione - inglese, spagnolo, francese, russo, portoghese e altre - si pone l'obiettivo di portare tanti manga ai lettori occidentali.

Negli ultimi mesi, Manga Plus è cresciuto ancora. Lo scorso anno la piattaforma raggiungeva 5 milioni di utenti unici al mese, con diverse lingue - l'inglese in primis - che ne portavano la maggior parte. Ora c'è stata un'altra crescita nel report pubblicato dall'editor Momiyama, ripreso poi dall'account Twitter di Shonen Jump Unofficial.

Manga Plus ha raggiunto i sei milioni di utenti unici attivi ogni mese. Un dato importante che poi viene coadiuvato dall'elenco dei paesi con più visite:

Stati Uniti d'America; Tailandia Indonesia Francia Messico Le Filippine Germania Spagna Malesia India Argentina Brasile Cile Canada Perù Italia Colombia Russia Vietnam Regno Unito

Come si può vedere, l'Italia è nell'elenco dei 20 paesi con più visite, e va fatto notare che la stragrande maggioranza dei paesi in posizioni più alte ha la propria lingua disponibile su Manga Plus. Non è noto però se i dati siano sufficienti per portare l'italiano sulla piattaforma, agognato da molti appassionati nostrani.

Intanto il progetto si allarga con Manga Plus Creators.