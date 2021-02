Manga Plus continua a crescere: nuova lingua in arrivo sul portale gratuito di manga

Manga Plus sta per compiere due anni. Il portale legale e gratuito di Shueisha consente ormai da tempo di leggere i primi tre e gli ultimi tre capitoli di alcuni manga, passando da quelli famosi come ONE PIECE, My Hero Academia, Boruto, Dragon Ball Super alle ultime novità e ai manga in crescita.

Disponibile inizialmente in inglese, a cui si sono poi aggiunti lo spagnolo e il tailandese, Manga Plus continua a crescere da mesi e sta diventando sempre più fondamentale nelle letture dei fan dei manga. Ovviamente la possibilità di crescita passa non solo dall'offerta di opere disponibili, ma anche dalle lingue disponibili. Non tutti infatti possono leggere i manga in inglese, e per questo da tempo l'editor Momiyama ha fatto sapere che stavano valutando l'aggiunta di nuove lingue su Manga Plus.

Proprio in queste ore, l'editor Momiyama che si occupa della piattaforma ha avvisato i fan di una nuova aggiunta in arrivo. Dopo le tre lingue già presenti, Manga Plus sfoggerà una versione in indonesiano, permettendo quindi agli oltre 270 milioni di persone dell'arcipelago di usufruire di questi contenuti nella loro lingua madre.

L'aggiunta di una nuova lingua può portare nuovi introiti all'applicazione, permettendole quindi di allargarsi e passare via via a lingue meno parlate, come l'italiano.