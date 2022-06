Manga Plus cresce ancora: dal 2023 arriveranno anche i nuovi titoli di Shonen Jump +

Manga Plus è il futuro del panorama fumettistico giapponese, un servizio completamente legale che ha reso disponibile per i lettori -ed in digitale- tutti gli ultimi capitoli dei gioielli di punta del colosso editoriale Shueisha. Il portale sta ottenendo un enorme successo e continua ad inglobare sempre più riviste.

Manga Plus è l'asso nella manica di Shueisha per contrastare la pirateria, impresa in parte riuscita visto l'enorme popolarità del servizio che negli ultimi mesi si è arricchito del supporto anche di un paio di editori occidentali per aumentare il numero di lingue supportate, tra cui purtroppo manca ancora l'Italia.

Ad ogni modo, i piani del portale sono sul lungo termine visto l'enorme parco di serie che vanta il colosso editoriale, motivo per cui è arrivato il momento per Shueisha di rinfoltire il palinsesto con un nuovo annuncio: a partire dal 2023, dunque, i nuovi manga che verranno serializzati su Shonen Jump + arriveranno in contemporanea, per una distribuzione in simulpub in inglese, anche su Manga Plus.

Si tratta di una notizia interessante e che sottolinea ulteriormente la volontà da parte dell'industria di trasferire sempre più risorse al digitale e di continuare ad investire su un servizio che sta combattendo al meglio delle sue capacità il fenomeno della pirateria. E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.