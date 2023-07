Manga Plus, i dati di aprile: a che punto è l'Italia? La classifica dei paesi

Nata nel 2019, Manga Plus è un'ottima piattaforma gratuita per leggere legalmente i manga di casa Shueisha. Quindi ci sono tante opere famose e non solo che possono essere trovate su questo lido, da Demon Slayer a Death Note, passando per Naruto, ONE PIECE e Bleach, ai nuovi innesti di Weekly Shonen Jump e Jump+ che vengono inseriti costantemente.

Questo ha consentito a tanti lettori di abbandonare le fonti illegali che venivano usate nello scorso decennio, con tanti che preferiscono l'alternativa legale. Ovviamente, anche a causa della presenza di alcune lingue, alcuni paesi portano un flusso maggiore di persone. E adesso orientativamente si può desumere quale è stata la situazione di aprile 2023 grazie a un grafico rivelato.

Ecco la classifica dei paesi che leggono di più su Manga Plus:

Stati Uniti d'America; Tailandia; Indonesia; Francia; Messico; Filippine; Brasile Germania; Malesia; Spagna; India; Canada; Cile; Argentina; Vietnam; Italia; Regno Unito; Colombia; Perù; Russia.

Alcune posizioni coincidono con quelle rivelate dall'editor Momiyama negli scorsi mesi, confermando quindi quali sono i paesi che leggono di più i manga su Manga Plus. La novità però è che è stato collegato anche un grafico a questa classifica: come si vede nel tweet in basso, la dominanza degli USA salta subito all'occhio, con quasi il doppio dei visitatori del secondo posto; proprio la seconda e la terza posizione sono molto vicine, ma staccano nettamente la Francia, in quarta posizione. I paesi dalla quinta alla dodicesima posizione sono tutti abbastanza vicini tra loro, così come quelli dalla tredicesima alla ventesima.

In sostanza, sembra che sia cambiato poco in questi mesi, che la top tre difficilmente verrà scalzata e che l'Italia si mantiene nella seconda parte della top 20, nonostante un buon inizio qualche anno fa. Non sono stati tuttavia rivelati numeri precisi su quanti lettori ci siano nel nostro paese e negli altri.