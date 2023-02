Manga Plus all'estero: ecco la top 50 dei paesi che leggono di più, dov'è l'Italia?

Ormai il servizio Manga Plus è una certezza. Sono passati diversi anni da quando Shueisha ha proposto finalmente un'app dove è possibile leggere i capitoli dei manga più importanti della casa editrice anche in inglese ufficialmente. I contenuti sono poi aumentati con altre opere e soprattutto altre lingue.

Nonostante la crescita e una buona base di utenza dal nostro paese, per ora non ci sono notizie sull'aggiunta dell'italiano su Manga Plus. Intanto però il servizio continua a crescere e ciò ha portato Manga Plus sempre più al centro delle attenzioni estere. Così, l'editor Momiyama, che si occupa di gestire la piattaforma per conto di Shueisha, è stato contattato da alcuni giornali austriaci e slovacchi per un'intervista. Durante questa, ha svelato i 50 paesi che leggono di più su Manga Plus. Ecco la top del 2022:

USA Thailandia Indonesia Francia Messico Filippine Germania Malesia Brasile Spagna India Canada Cile Argentina Italia Vietnam Russia Perù Regno Unito Colombia Singapore Australia Polonia Paesi Bassi Belgio Ecuador Svezia Venezuela Turchia Portogallo Svizzera Romania Nigeria Ucraina Arabia Saudita Austria Repubblica Dominicana Costa Rica Finlandia Puerto Rico Bolivia Danimarca Emirati Arabi Uniti Hong Kong Grecia Norvegia Pakistan Bangladesh Sud Africa Guatemala

L'Italia quindi conferma la sua area di classifica dopo i dati divulgati alcuni mesi fa. Stavolta il nostro paese si piazza al quindicesimo posto, alzandosi quindi di una posizione. Oltre la Germania e l'India, inoltre, va notato che i paesi sopra l'Italia hanno la propria lingua a disposizione sulla piattaforma e ciò genera indubbiamente molto più traffico. Oltre i paesi, ecco invece quali sono i dieci manga più letti su Manga Plus.