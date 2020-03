Manga Plus e la lotta alla pirateria: la mossa di Shueisha è un trionfo

Tra dicembre e gennaio si sbarrava una delle porte storiche più grandi e controverse delle storia dell'editoria nipponica, in quanto Manga Stream chiudeva finalmente i battenti. La grande pressione degli editori, infatti, è riuscita a recare un danno irrimediabile per il portale, costringendolo alla chiusura.

A emergere dalla fine di Mangastream, e appena dopo dalla chiusura di Jaimini's Box, fu proprio Manga Plus, l'applicazione ufficiale di Shueisha che propone gratuitamente in inglese e altre lingue i capitoli settimanali dell'editore. In un'era in cui lo streaming fa sempre più da padrona al cartaceo, la mossa del colosso nipponico fu un vero e proprio successo stando ai straordinari numeri riscossi dal portale negli ultimi due mesi.

Nel solo mese di febbraio, dunque, gli accessi su Manga Plus si sono moltiplicati di oltre l'80% rispetto a gennaio in cui gli utenti erano appena inferiori di 2 milioni. Durante lo scorso mese gli accessi sono stati intorno ai 3,73 milioni, raddoppiando quasi gli utenti in un brevissimo intervallo di tempo. Questi dati non fanno altro che certificare la massiccia quantità di lettori abituali di capitoli online, traslati dai precedenti siti illegali al canale ufficiale di Shueisha.

Una notizia che sicuramente farà contento il colosso nipponico e che, probabilmente, permetterà maggiori investimenti sul portale. Ma a proposito dell'applicazione, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale su Manga Plus, in cui analizziamo quali sono i migliori titoli presenti nel catalogo. E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.