Manga Plus, questo manga utilizza l'AI per il lettering: scoppia la polemica

Recentemente l'app per la lettura gratuita di manga Manga Plus ha pubblicato sulla sua piattaforma l'opera Rugby Rumble, in giapponese Saikyō no Uta. La nuova serie scritta e disegnata da Daisuke Miyata, autore di August Outlaw, viene offerta da Orange Inc., un'azienda che utilizza l'AI per la pulizia e il lettering delle opere che offre.

Come sostiene quest'azienda, la scelta dell'ausilio dell'intelligenza artificiale per la pulizia e il lettering dei loro manga è giustificata dalla "riduzione del 90% sui costi e sulle produzioni" delle opere. Le polemiche non hanno tardato ad arrivare: alcuni utenti sui social media hanno criticato il risultato finale dell'AI, ma la questione è ancora più delicata di così.

Sono numerosi i fumettisti, traduttori e tante altre figure lavorative di questo calibro che hanno espresso il terrore di vedere il loro operato sostituito da un'intelligenza artificiale. Secondo un sondaggio svolto da Arts Workers Japan su circa 25.000 artisti e successivamente riferito da TBS News Dig, il 94% degli illustratori giapponesi è "preoccupato che l'intelligenza artificiale possa avere effetti dannosi come la violazione dei diritti".

Bisogna precisare che, dopo lo scandalo, la prima versione di Rugby Rumble è stata aggiornata. Adesso i lettori possono vedere un lettering completamente diverso: Mei Amaki è la responsabile sia dell'editing che della traduzione dell'opera dal giapponese all'inglese.

Per i lettori avvezzi di Manga Plus l'app si aggiornerà il 4 ottobre. Al momento non si hanno molte notizie di questo aggiornamento e per questo motivo non ci resta che aspettare per scoprire di più a riguardo. Alcuni leak parlano di opzioni a pagamento; tuttavia, per adesso non c'è nulla di sicuro.