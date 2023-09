Manga Plus si rinnova? Arriva la data prescelta: manutenzione il 4 ottobre

Da quando ha fatto il suo debutto nel 2019, Manga Plus ha cambiato il modo di leggere manga. Il portale gratuito di Shueisha, che consente di leggere i primi tre e gli ultimi tre capitoli di tanti lavori famosi e non, tradotti in inglese e altre lingue, si è davvero distinto molto nel suo campo, più dei competitor.

Manga Plus è cresciuto nel corso del tempo, tuttavia ci sono tanti appassionati che avrebbero voluto di più dalla piattaforma. Adesso però il portale sembra andare incontro a un rinnovo che sarà molto importante, almeno per quanto è possibile comprendere dagli annunci inseriti sullo stesso sito e sull'app mobile.

Manga Plus si rinnova e lo farà a breve. Sulla piattaforma è apparso il giorno prescelto dopo gli avvisi inseriti la scorsa settimana. Manga Plus sarà in manutenzione il 4 ottobre 2023, un mercoledì durante il quale il sito resterà irraggiungibile. Dalle 8 alle 14 del fuso orario giapponese - quindi durante la notte italiana - non sarà possibile leggere i manga dalla piattaforma. Questo avviso ovviamente fa pensare all'arrivo delle novità tanto attese che sono state annunciate di recente.

Il rinnovo di Manga Plus, secondo alcuni leak, potrebbe portare all'inserimento di due abbonamenti, uno standard e uno deluxe, al prezzo rispettivamente di 1,99€ e 5,99€ al mese. Per altre informazioni, sarà necessario aspettare la prossima settimana e capire finalmente quale sarà il futuro di questa piattaforma e del mondo dei manga in simulpub in occidente.