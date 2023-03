Manga Plus: da Shonen Jump+ arrivano nuove serie a marzo, ecco l'elenco completo

Ormai, Manga Plus è una certezza. Il portale ideato da Shueisha e portato alla luce nel corso del 2019 ha faticato a carburare, ma negli ultimi anni ha presentato al pubblico tanti manga diversi, proponendo quindi materiale per tutti i gusti. In aggiunta, sono arrivate altre lingue e progetti come Manga Plus Creators.

Ma non è finita. Infatti, come già annunciato lo scorso anno, su Manga Plus dal 2023 sono in arrivo tutte le serie che vengono pubblicate su Shonen Jump+, senza nessuna esclusione. Ovviamente, il tutto tradotto in lingua inglese. Dato che la rivista digitale di casa Shueisha ha comunicato quali sono i nuovi arrivi del prossimo mese, sono state resi noti i manga in arrivo su Manga Plus a marzo 2023.

Il 3 marzo esordirà Fire Emblem Engage, scritto e disegnato da Kazuro Kyo;

Il 17 marzo invece sarà il turno di The Subject Shia, di Koki Jinnouchi;

Infine, il 26 marzo toccherà a Sekkyaku Musou, di Hatomune Tsurun.

Tre nuove serie quindi in arrivo, le cui immagini sono visibili in basso. L'autore della prima serie, Kazuro Kyo, ha già avuto un passato su Weekly Shonen Jump con la serie Hime Doll, cancellata dopo pochi capitoli per la scarsa popolarità. Non ha trovato poi altri lavori di grande spicco se non alcuni capitoli autoconclusivi, fino ad arrivare a questa nuova serie.

Invece Hatomune Tsurun ha già un po' di popolarità in più: anche lui è stato un autore che ha pubblicato su Weekly Shonen Jump con il manga comico Mitama Security, che aveva riscosso un successo limitato ma comunque discreto, nonostante l'assenza dell'anime. La sua serie potrebbe quindi essere comica.

Ecco invece quali sono i paesi che leggono di più su Manga Plus secondo i dati aggiornati a febbraio 2023.