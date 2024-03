Il manga Pokémon si ferma: problemi di salute per l'autore dei disegni

Mentre nel mondo Pokémon si discute su un possibile ritorno di Ash come protagonista dell'anime, il manga basato sulla famosissima IP è ancora in corso dal 1997. Sfortunatamente, la pubblicazione di nuovi capitoli si è fermata a causa di alcuni problemi di salute di Satoshi Yamamoto, l'artista che lavora alla serie dal Volume 10.

Pokémon Adventures - questo il nome del manga - traspone su carta le storie dei vari videogiochi dedicati ai mostri tascabili e, anche se non le adatta in maniera pedissequa e fedele, mantiene l'attenzione per le nuove regioni e creature introdotte di volta in volta nella controparte videoludica.

In una dichiarazione ufficiale in giapponese pubblicata sul profilo X/Twitter @pokesp_special è stato confermato che il manga andrà in pausa e il capitolo 8 dell'edizione Scarlatto e Violetto è stato momentaneamente cancellato per le condizioni di salute non ottimali di Yamamoto.

Ancora una volta, il mondo dei manga ha dimostrato di essere pieno di situazioni di questo tipo e, secondo un recente studio, pare che le aspettative di vita dei mangaka siano estremamente basse, cosa che non sorprende dopo il lungo elenco di mangaka come Eiichiro Oda di One Piece, Kohei Horikoshi di My Hero Academia, Yoshihiro Togashi di Hunter x Hunter e molti altri ancora che hanno parlato di condizioni di salute non esattamente rosee.

La speranza è che Yamamoto si prenda il tempo necessario per ristabilirsi completamente e tornare a lavorare in perfetta forma, continuando a regalare alla fanbase di Pokémon delle splendide vignette, come ha sempre fatto in passato.

