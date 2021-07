Il manga prequel di Cruella arriva ad agosto, rivelati dettagli e la fantastica cover

Come anticipato ad aprile 2021, uno degli ultimi film prodotti da Disney, Cruella arriverà presto nel mondo dei manga, grazie ad una storia speciale. La licenza dell’opera è stata acquisita da Viz Media, e tra le novità rivelate per il mese di agosto è presente una storia prequel della simpatica pellicola con protagonista Emma Stone.

Viz Media stessa ha confermato che il primo, e unico, volume del manga, che coprirà alcuni eventi precedenti rispetto a quanto visto nella pellicola, sarà disponibile a partire dal 3 agosto. Potete vedere la fantastica cover disegnata da Hachi Ishie in fondo alla pagina.

Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale del manga: “Non è nata come Cruella. Dotata di talento, innovazione e ambizione, Estella sognava di diventare una fashion designer, ma il mondo si è impegnato per non far avverare i suoi desideri.”

“La vita di un ladro novizio difficilmente è affascinante, ma nella Londra degli anni ’70 all’incrocio della moda, Estella ha dei progetti per sé stessa e per i suoi design, se solo potesse permetterselo! Seguite la vita di Estella sulla strada, al fianco dei suoi migliori amici e compagni criminali, Horace and Jasper, prima che prenda il sopravvento l’infame diva Cruella, pronta a fermare chiunque ostacoli il suo cammino”

