Il manga Real Account è infine giunto al suo arco narrativo conclusivo

Nel corso delle ultime ore, Shizumu Watanabe ha annunciato su Twitter che il suo manga, Real Account, è ufficialmente entrato nel suo arco narrativo finale con l'ultimo capitolo dell'opera, pubblicato nel numero di giugno del Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha.

Kodansha Comics sta inoltre pubblicando il manga in formato digitale con lingua inglese e la descrizione dell'opera recita:

"Come molti suoi coetanei, Ataru Kashiwagi si è trovato dipendente dal più recente servizio di social network, Real Account. Ma un giorno, Ataru e altre 10.000 persone vengono risucchiati nella Real Account Zone, all'interno della quale le persone rapite si sono trasformati in giocatori in quella che è a tutti gli effetti una sfida mortale. Le regole di base sono semplici: se perdi tutti i tuoi follower, muori nella vita reale, e se muori, tutti i tuoi follower muoiono con te. Visto che questi folli giochi stanno decimando i partecipanti, Ataru si ritrova nella situazione di dover sfruttare tutte le sue capacità e abilità per vincere ogni round e tornare al mondo reale. Ma quando solo la vera amicizia può determinare chi vive e chi muore, Ataru potrà davvero sopravvivere in un mondo dove le uniche persone su cui può contare sono i suoi compagni del Web?"

Shizumu Watanabe (Kono Kanojo wa Fiction desu) e lo scrittore Okushō hanno lanciato Real Account sulla Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha nel numero di febbraio 2014. Il manga è poi passato al Weekly Shōnen Magazine nel gennaio 2015, il cui 22° volume è stato pubblicato il 9 gennaio. Inoltre, il manga ha portato a un adattamento cinematografico tutt'ora in lavorazione.