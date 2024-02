A quale manga si rifà Kagurabachi? L'autore rivela la sua fonte d'ispirazione!

Da semplice meme sul social X, Kagurabachi è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale, superando titoli come One Piece e Jujutsu Kaisen in termini di lettura e facendo il tutto esaurito con l'uscita del primo volume in Giappone. L'autore Takeru Hokazono è un emergente in questo mondo ma ha già stupito numerosi mangaka.

Kagurabachi ha stupito Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia, che ha ben voluto consigliare l'opera a tutti i lettori, ed è anche riuscito ad attrarre pezzi grossi dell'industria dei manga, confermando la grandiosità del titolo. Intervistato dal team di MangaPlus, l'editor di Kagurabachi, Takuro Imamura, ha svelato alcuni retroscena riguardo l'ispirazione di Hokazono. Alla domanda "c'è un manga da cui Hokazono-sensei è stato influenzato?", Imamura fa un nome in particolare:

"Assolutamente, Naruto è una vera passione per lui. Se osservi il suo lavoro vincitore del premio Tezuka e i primi one-shot, l'influenza è piuttosto evidente. Si è rifatto anche ad altre serie molto popolari come Chainsaw Man, Attack on Titan e Ajin: Demi-Human. Ma l'amore per Naruto è ciò che lo ha spinto a diventare un mangaka, è il fulcro della sua ispirazione."

Facendo riferimento ai manga che Hokazono ha scritto prima della sua opera di punta, Kagurabachi, l'editor ha notato come il fumettista avesse rapidamente migliorato i suoi disegni e il suo modo di raccontare: "Sento che la sua arte è migliorata. Per il one-shot, le sue battute avevano ancora un tocco da principiante, ma sono rapidamente maturate con l'inizio di Kagurabachi. Credo che stia mettendo molto impegno nei suoi disegni anche durante la sua intensa serializzazione settimanale. Un altro cambiamento è che ha iniziato a fare passeggiate (ride). Apparentemente fa più progressi pensando mentre cammina per il quartiere piuttosto che seduto alla sua scrivania ."

Durante l'intervista, Imamura ha rivelato uno dei più grandi progetti per l'opera di Hokazono: trasformare Kagurabachi in anime. A quanto pare, non è un sogno lontano!