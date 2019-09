Manga Rock sta per tornare... ma con un altro nome e un altro scopo!

La notizia che ha portato in lutto, nel bene e nel male e con l'ironia del caso, molta community di lettori online, ha sconvolto il web. Ma se per morti la chiusura di Manga Rock è un male, per molti altri è l'inizio di un nuovo stop alla pirateria, magari con la possibilità di far nascere qualcosa di nuovo.

Tutto è iniziato grazie alla polemica aperta dal CEO di Irodori Comics, che tramite una serie di commenti criticava aspramente i network pirata. Qualcosa, subito dopo, sembra essersi mosso, con la chiusura di Manga Rock e del servizio che offriva, persino a pagamento con uno scopo di lucro non indifferente. Dopo aver lasciato che la candela spegnesse la polemica, l'azienda ha tornato a far parlare di sé annunciando il ritorno del sito tramite la promozione di un progetto totalmente diverso, MR Comics.

L'idea in questione, questa volte, si pone con un principio decisamente ben più nobile, ovvero di rendere ufficiale l'intera piattaforma. Con il presupposto di aiutare la difficile condizione del fenomeno delle scan, tramite accordi con i publisher ed editori, il tentativo è creare un sistema autosufficiente che permetta al lettore di supportare il creatore pagando il contenuto ufficiale.

Inizialmente, la chiusura di Manga Rock era prevista per lasciare spazio allo sviluppo di questa applicazione, ma per un motivo o per un altro l'app pirata ha continuato a racimolare download sugli store per OS, finché la chiusura non è diventata inevitabile. Staremo a vedere, dunque, come si evolverà questa situazione a cui, ovviamente, vi terremo aggiornati.