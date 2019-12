Il manga Shaman King: The Super Star sta raggiungendo il suo climax

Sembra che il manga di Hiroyuki Takei, Shaman King: The Super Star sia arrivato al suo climax e che presto si arriverà alla conclusione delle avventure del giovane sciamano Yoh e dei suoi amici. Pubblicato sulla rivista Shonen Magazine Edge di Kodansha.

Il percorso della saga di Shaman King e del suo mangaka Hiroyuki Takei e stato abbastanza travagliato. Uscito per la prima volta nel 1998 per la storica rivista Shonen Jump, il manga ebbe una conclusione approssimativa, quasi troncata, che finì per scontentare i fan dell'opera del sensei. Le avventure del giovane sciamano Yoh Asakura, di Anna (sua promessa sposa), Ren, Manta, Horohoro, Ryu e Choco Love finirono in un modo troppo brusco e privo del pathos necessario, tanto che il managaka dovette disegnare alcuni capitoli postumi l'uscita del finale, che furono aggiunti in una ristampa, per accontentare i fan e dare una degna conclusione alle vicende.

Nel 2011, invece, è stata la volta del sequel Shaman King Flower che seguiva le vicende del figlioletto di Yoh, Hana Asakura e di altri discendenti di personaggi visti nella prima opera.

Conclusosi questo sequel, Takei annuncia, per festeggiare i vent'anni di Shaman King, questa nuova opera intitolata appunto Shaman King: The Super Star.

Nell'attendere la conclusione del manga, possiamo gustarci una bellissima illustrazione di Shaman King ad opera del suo creatore.