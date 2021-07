Quali sono i manga shonen con il miglior finale secondo i fan in Giappone? La classifica

I manga delle riviste shonen sono tra i titoli più popolari nel Sol Levante, basti pensare a sttimanali come Weekly Shonen Jump o Weekly Shonen Magazine. Non tutti i finali però soddisfano le aspettative dei lettori, ecco dunque quali sono le serie che si sono concluse meglio secondo l'opinione dei fan in Giappone.

Sempre il noto portale nipponico di Goo Ranking ha domandato ai suoi lettori di votare il miglior finale di un manga shonen per conoscere quali serie si sono concluse rispettando le aspettative dei fan. La classifica in questione si apre al 5° posto con il fenomeno Demon Slayer, l'opera di Koyoharu Gotouge che sta frantumando record uno dietro l'altro. Al gradino successivo spicca Haikyu! di Haurichi Furudate, uno dei titoli di stampo sportivo più popolari di sempre di Weekly Shonen Jump.

Medaglia di bronzo per Touch di Mitsuru Adachi, manga della rivista Weekly Shonen Sunday. Solo il secondo posto per il capolavoro di Hiromu Arakawa, FullMetal Alchemist, autrice che tra l'altro inizierà a breve una nuova serie. Primo posto e medaglia d'oro per Inuyasha, serie che ha accompagnato l'infanzia di migliaia di appassionati in tutto il mondo.

E voi, invece, siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra personale top 5, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.