Il manga Somali and the Forest Spirit è stato cancellato: la decisione della casa editrice

Nella maggior parte dei casi, un manga si conclude perché non ha più il favore del pubblico e quindi viene costretto alla chiusura dalla casa editrice oppure perché il mangaka ritiene di aver narrato tutto ciò che aveva da raccontare. Il caso di Somali and the Forest Spirit purtroppo non appartiene a nessuna delle due possibilità.

Il manga di Yako Gureishi era molto popolare in patria, tanto da ricevere anche un anime pubblicato su Crunchyroll. Somali and the Forest Spirit riscosse un buon successo anche in versione animata e ciò faceva presagire il meglio, considerato che oltre un anno fa aveva fatto il suo esordio in Italia con Planet Manga.

Ma nello stesso periodo, l'autrice Yako Gureishi fu costretta a interrompere Somali and the Forest Spirit a causa di problemi di salute. La rivista comunicò l'ingresso in uno stato di pausa indefinito, in attesa che Gureishi si riprendesse. Purtroppo oggi, in data 23 dicembre 2020, Coamix è stata costretta ad annunciare che Somali and the Forest Spirit è stato definitivamente cancellato.

Al centro di questa scelta ci sono le condizioni di salute di Yako Gureishi che a quanto pare sono addirittura peggiorate nel corso di quest'anno di pausa. La scelta è stata quindi obbligata ma comunque molto triste, nella speranza però che la mangaka si riprenda e torni con una nuova storia.