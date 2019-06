Il manga sul sosia di Kobi di ONE PIECE raggiungerà il suo climax nel capitolo 47

Continuano le opere basate sulla fortunata serie ONE PIECE di Eichiro Oda, questa volta parliamo di One Piece Koby ni no Kobiyama, e dei prossimi eventi che avranno luogo nel manga spin off della serie principale.

Nata come semplice one shot scritta dall'autore Nakamaru e apparsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, l'opera è riuscita a conquistarsi una buona fetta di pubblico, tanto da venire spostata nelle pagine di Shonen Jump+ e ricevere una pubblicazione regolare. L'originale incipit della storia è dato dalla presenza di un ragazzo identico a Kobi, uno dei primi personaggi ad aver fatto capolino tra le pagine di ONE PIECE.

Come si può leggere sul sito dell'editore, dopo aver pubblicato il capitolo numero 46 dell'opera, viene anticipato che il prossimo capitolo porterà la storia verso il suo climax. Non è la prima volta che il mondo creato da Eichiro Oda viene approfondito attraverso altre opere, a conferma della passione dei fan nei confronti delle vicende di Rufy, come conferma questo articolo che parla dei rumor sui frutti del diavolo.

Nel caso invece voleste ripassare gli eventi della saga principale, ecco il riassunto del capitolo 946 di ONE PIECE.

Fateci sapere se siete fan del sosia di Kobi e delle sue avventure!