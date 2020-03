Il manga spin-off di Ken il Guerriero si concluderà il 18 marzo

Il manga di Hiroshi Kurao "Hokuto no Ken: Ken'ōgun Zako-tachi no Banka" (Ken il Guerriero: il racconto dei guerrieri dell'esercito del Re del Pugno) ha definitivamente concluso la serializzazione lo scorso 23 febbraio. Oggi, la casa editrice Tokuma Shoten ha confermato l'arrivo di un terzo ed ultimo Volume, atteso per il 18 marzo 2020.

Questo spin-off dell'avventura principale di Ken il Guerriero è incentrato su Nobu, un uomo alle dipendenze del Re di Hokuto Raoul. Il manga è stato pubblicato per la prima volta su Monthly Comic Zenon e successivamente su Coamix, nel novembre del 2017. Il secondo Volume è stato distribuito il 20 luglio 2019.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Ken il guerriero è un manga realizzato da Tetsuo Hara e Buronson, pubblicato in Giappone nel 1983 sulla rivista Weekly Shonen Jump. L'incredibile successo ottenuto dall'opera ha portato alla realizzazione di due serie animate, prodotte negli anni ottanta da Toei Doga e da Fuji Television e a cui fece seguito nel 1986 un lungometraggio animato. Una terza serie a fumetti, di nome Ken il Guerriero: Le Origini del Mito, divisa in due parti e realizzata da Tetsuo Hara, è stata pubblicata nel 2000 e 2017. Inoltre, qui su Everyeye potete leggere la nostra recensione dedicata all'opera animata.

E voi cosa ne pensate? State ancora seguendo questa storica serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui foste fan di Raoul invece, non potete davvero perdere l'occasione per recuperare il terzo film di Ken il Guerriero, incentrato proprio sulla rivalità tra i due.