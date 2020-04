Il manga Sword Art Online Project Alicization verrà ora pubblicato online

Come vi abbiamo detto più volte nel corso di queste ultime settimane, il coronovirus ha costretto la popolazione mondiale a dover cambiare radicalmente il proprio stile di vita, ritrovatasi improvvisamente chiusa in casa in uno stato di quarantena generale che sta mettendo a dura prova molte persone.

La pandemia che è andata velocemente dilagando in ogni dove sta ovviamente portando a gravi ripercussioni sul mercato globale che hanno colpito anche l'industria anime e manga, con innumerevoli produzioni che subiranno ritardi rispetto alla programmazione originale, come recentemente avvenuto anche con le attese pubblicazioni di Star Comics, ora purtroppo rimandate a data da destinarsi.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore Kōtarō Yamada, illustratore che ha potuto lavorare a numerose produzioni cartacee, ha ufficialmente annunciato sul suo profilo Twitter che il manga Sword Art Online Project Alicization verrà ora pubblicato sul sito web DenPlay Comic, probabilmente al fine ultimo di evitare quelli che sarebbero stati i sicuri problemi di pubblicazione in formato fisico, una notizia che saprà indubbiamente fare la gioia di numerosi lettori che già temevano possibili ritardi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato ufficialmente confermato che la nuova mandata d'episodi dedicati a Sword Art Online Alicization - War of Underworld sono stati rimandati a causa della pericolosa pandemia.