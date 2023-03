Manga Taisho 2023: ecco i risultati della 16° edizione, qual è l'opera vincitrice?

Nato nel 2008 da un’idea dell’annunciatore radiofonico Hisanori Yoshida, il premio annuale conosciuto come Manga Taisho, e internazionalmente come Cartoon Grand Prize, si è presto affermato tra i più rilevanti del settore dell’editoria giapponese. Scopriamo qual è l’opera vincitrice della sedicesima edizione.

Nel gennaio del 2023 la giuria del riconoscimento ha rivelato tutti i manga candidati, tra cui spiccava Goodbye Eri di Tatsuki Fujimoto, autore tra altre storie one-shot dell’acclamata serie shonen Chainsaw Man, di cui MAPPA ha anche realizzato un adattamento animato di livelli qualitativi eccelsi. L’obiettivo dei giudici, librai o gestori di fumetterie estremamente appassionati del settore, è quello di promuovere un’opera, che sia serie o un racconto autoconclusivo, in base all’interesse che potrebbe suscitare nei lettori.

In seguito alla cerimonia di premiazione, tenutasi nell’Imagine Studio di Nippon Broadcasting di Tokyo, sono stati pubblicati i risultati che potete vedere in fondo alla pagina. Molte delle opere candidate rischiano di essere sconosciute alla maggior parte dei lettori italiani, e Goodbye Eri di Fujimoto, probabilmente la più nota, si è posizionato solo settima con un totale di 44 voti.

Ad aggiudicarsi il prestigioso premio è stato Kore Egaite Shine, manga scritto e disegnato da Minoru Toyoda, edito da Shogakukan e che consta attualmente di pochi capitoli raccolti in due volumi. Al centro della storia si trova Ai Yasui, studentessa del primo anno di liceo che vive a Izuoujima, una delle piccole isole a sud di Tokyo. Ai è appassionata di manga e trascorre le giornate a leggere tankobon su tankobon, finché non si rende conto di poter anche creare dei manga, e di poter così addentrarsi in nuove fantastiche avventure.

Fateci sapere se conoscete altre delle opere citate tra i candidati del Manga Taisho di quest’anno o se siete d’accordo con i risultati nei commenti.