Il nuovo manga di Taku Tokashiki sarà come Tokyo Ghoul, parola di Young Magazine

L'enorme successo di Tokyo Ghoul è arrivato grazie ad una prima stagione dell'anime davvero straordinaria, seguita però da una serie di seqeul piuttosto deludenti, che ha aiutato il gioiellino di Sui Ishida a superare le 45 milioni di copie vendute complessivamente. Tokashiki sensei vuole così provare ad emulare l'opera con un nuovo progetto.

Weekly Young Magazine è tra le riviste settimanali più popolari del Giappone, non c'è dunque da stupirsi se la campagna promozionale per il nuovo titolo di Taku Tokashiki abbia fatto parlare di sé. L'autore di Cambria, come preannunciato dalla rivista settimanale di Kodansha, inizierà questo settembre un nuovo manga di cui attualmente si sa ancora poco e nulla.

L'opera in questione, tuttora sprovvista persino del titolo ufficiale, viene descritta soltanto come un 'dark fantasy dallo stile simile a quello di Tokyo Goul'. Non sappiamo a cosa si riferisca questa affermazione, tuttavia qualche utente ha lamentato la mancanza di originalità nel provare ad emulare in qualche modo un'opera così popolare. Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di settimane per scoprire di cosa tratterà il nuovo manga di Tokashiki sensei che di certo si preannuncia ambizioso.

Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sull'argomento. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.